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13:42 12.05.2024

ГУР МО про нічну атаку дронів на військові об'єкти в РФ: Це закономірний наслідок російського вторгнення

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ГУР МО про нічну атаку дронів на військові об'єкти в РФ: Це закономірний наслідок російського вторгнення

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов повідомив, що нічна атака дронів на військові об'єкти в трьох областях РФ є закономірним наслідком російського вторгнення.

"Традиційно не можемо ні підтвердити, ні спростувати, але інциденти на цих об'єктах - це закономірний наслідок російського вторгнення і геноцидної війни проти України. Ці об'єкти є військовими й використовуються ворогом у військових цілях для забезпечення фінансування окупаційного угруповання, яке здійснює агресивну війну проти України", - сказав Юсов в ефірі національного телемарафону в неділю.

Він зазначив, що цього року вже на понад 40 таких об'єктах у РФ відбуваються "успішний гуркіт і бавовна" та наголосив, що це триватиме й надалі.

Раніше "Українська правда" з посиланням на співрозмовника ГУР МО повідомила, що в ніч на неділю безпілотники Головного управління розвідки Міноборони України атакували військові цілі у Волгоградській, Калузькій і Липецькій областях Росії.

Теги: #дрони #гур_мо

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