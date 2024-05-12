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12:19 12.05.2024

На Харківщині ситуація загострилася, тривають бої в прикордонних районах уздовж держкордону з РФ - Сирський

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На Харківщині ситуація загострилася, тривають бої в прикордонних районах уздовж держкордону з РФ - Сирський

Цього тижня загострилася обстановка в Харківській області, наразі там тривають бої в прикордонних районах уздовж державного кордону з РФ, заявив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський.

Він зазначив, що загалом ситуація на фронті залишається загостреною. "Противник активно атакує наші підрозділи на декількох напрямках з метою просування вглиб території нашої держави", - написав Сирський у телеграм-каналі.

У свою чергу підрозділи ЗСУ ведуть жорсткі оборонні бої, зупинено спроби росіян прорвати українську оборону.

"Працює наша розвідка, артилерія, підрозділи безпілотних систем. Ми знаємо плани ворога і гнучко реагуємо на всі його дії. Для підсилення оборони вживаються всі необхідні заходи й оперативно приймаються рішення, зокрема кадрові", - наголосив Сирський.

Головнокомандувач зауважив, що на Харківщині обстановка складна, проте Сили оборони "роблять усе, щоб утримати оборонні рубежі та позиції, завдають ворогу ураження".

На куп'янському, сіверському, лиманському, покровському напрямках тривають активні бої, ситуація дуже динамічно змінюється. "В одних районах противник має частковий успіх, в інших - Сили оборони витісняють противника та покращують своє тактичне положення", - повідомив Сирський.

Окрім цього, на краматорському напрямку ворог не полишає спроб оволодіти містом Часів Яр і продовжує наступальні дії на схід від населеного пункту. Окупанти безуспішно намагаються відновити втрачене положення в районі Кліщіївки.

"Попри складну ситуацію на фронті проводиться ротація підрозділів для відпочинку військовослужбовців та відновлення боєздатності бригад", - заявив головнокомандувач ЗСУ.

Теги: #харківщина #бої #сирський

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