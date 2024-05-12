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11:53 12.05.2024

У понеділок в Україні, крім західних областей, подекуди невеликий дощ - Укргідрометцентр

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У понеділок в Україні, крім західних областей, подекуди невеликий дощ - Укргідрометцентр

У понеділок, 13 травня, вночі без опадів, удень в Україні, крім західних областей, подекуди невеликий дощ, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер північний, північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі в західних, північних і Вінницькій областях 1-6° тепла (на поверхні ґрунту заморозки 0-5°), на решті території 3-8° тепла; вдень 9-14°, на заході країни та в Криму до 17°; на високогір'ї Карпат уночі 0-5° морозу, вдень 7-12° тепла.

У Києві в понеділок уночі без опадів, удень місцями невеликий дощ. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-6° тепла, вдень 11-13°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, в Києві 13 травня найвища температура вдень була 29,9° у 1996 р., найнижча вночі -0,8° у 1900 р.

У вівторок, 14 травня, без опадів, лише у східних, південно-східних, удень і в південних областях України місцями короткочасні дощі.

Вітер переважно північно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі на півдні та південному сході країни 4-9°, на решті території 1-6° тепла, у західних, північних і Вінницькій областях на поверхні ґрунту заморозки 0-5°; вдень 11-16° тепла, на Закарпатті 17-22°.

У Києві у вівторок без опадів. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 4-6° тепла, вдень 13-15°.

Теги: #прогноз_погоди #укргідрометцентр

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