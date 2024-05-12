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11:40 12.05.2024

Глядачі України на Євробаченні-2024 поставили найвищі бали Швейцарії, Хорватії та Ірландії

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Глядачі України на Євробаченні-2024 поставили найвищі бали Швейцарії, Хорватії та Ірландії

Глядачі України на міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення-2024" поставили найвищі бали учасникам зі Швейцарії, Хорватії та Ірландії.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", у ніч на 12 травня у шведському місті Мальме відбувся фінал пісенного конкурсу "Євробачення-2024".

Фінальна оцінка кожного учасника складається з голосування національних журі та глядацького голосування.

Глядачі України віддали 12 балів Швейцарії, 10 балів - Хорватії, 8 балів - Ірландії, 7 балів - Литві, 6 балів - Франції, 5 балів - Латвії, 4 бали - Естонії, 3 бали - Норвегії, 2 бали - Фінляндії та 1 бал - Вірменії.

Водночас Україна отримала 12 балів від глядачів із Чехії, Естонії, Грузії, Литви, Мальти, Молдови та Польщі, а також 10 балів від Данії, Ізраїлю, Італії, Латвії, Португалії, Сан-Марино, Іспанії та в категорії "Решта світу".

Як повідомлялося, національне журі України на міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення-2024" поставило найвищі бали учасникам зі Швейцарії, Ірландії та Швеції.

Представник Швейцарії виконавець Nemo переміг у міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення-2024" у шведському місті Мальме. Дует виконавиць від України Alyona Alyona & Jerry Heil із піснею "Teresa & Maria" посів 3-тє місце.

Теги: #євробачення

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