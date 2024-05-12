Мінкультури подякувало Alyona Alyona & Jerry Heil за гідне представлення України на Євробаченні-2024

Міністерство культури та інформаційної політики України подякувало дуету виконавиць Alyona Alyona & Jerry Heil із піснею "Teresa & Maria" за гідне представлення країни на міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення-2024".

"Alyona Alyona та Jerry Heil посіли 3-тє місце у фіналі Євробачення-2024, набравши 453 бали від глядачів і журі! Дякуємо виконавицям за гідне представлення України на міжнародній сцені! Ми пишаємося вами", - йдеться в повідомленні пресслужби відомства.

Також у Мінкультури привітали з перемогою виконавця зі Швейцарії Nemo.