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06:47 12.05.2024

12 травня: Яке сьогодні свято, все про цей день

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12 травня: Яке сьогодні свято, все про цей день
Фото: Pixabay

ДЕНЬ 809 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 809 RUSSIAN AGRESSION

12 травня в Україні та світі відзначають День матері.

Ще сьогодні Всесвітній день комунікацій, Міжнародний день здоров'я рослин, День екологічної освіти, Міжнародний день поширення інформації про хронічні імунологічні та неврологічні захворювання, Міжнародний день медичних сестер.

Православна церква - апостола Фоми; святителя Епіфанія, єпископа Кіпрського; святителя Германа, патріарха Константинопольського.

День матері

В Україні його традиційно святкують у другу неділю травня. У 2024 році ця важлива дата припадає на 12 травня. Запроваджено указом президента України від 10 травня 1999 року.

Це свято материнства і любові, доброти та сімейних цінностей, свято дітей і батьків. Це родинне і суспільне свято, яке дає можливість висловити подяку за щоденну любов, турботу і зусилля мам. Мамине свято нагадує нам про найважливішу людину в житті кожного.

Цього дня прийнято не тільки дарувати подарунки своїм мамам, а й приходити до них у гості, вітати за допомогою листівок і теплих слів.

Міжнародний день здоров'я рослин

Міжнародний день здоров'я рослин відзначається щорічно 12 травня. Цей день присвячений підвищенню обізнаності про важливість здоров'я рослин для продовольчої безпеки, здоров'я людини та довкілля.

Ще цього дня:

996 - У Києві освячено першу в Київській Русі кам'яну церкву Десятинну;

1364 - У Кракові створено Ягеллонський університет;

1551 - У Лімі на базі монастирської школи Домініканського ордена засновано університет Сан-Маркос - перший на американському континенті;

1926 - Руал Амундсен і Умберто Нобіле здійснили політ на дирижаблі над Північним полюсом;

1929 - У Львові створено організацію письменників Західної України - "Гроно";

1937 - Компанія Бі-Бі-Сі провела першу у світовій історії телетрансляцію - церемонію коронації англійського короля Георга VI;

1954 - УРСР стала постійним членом ЮНЕСКО;

1993 - Естонію прийняли до Ради Європи;

1994 - Азербайджан і Нагірно-Карабахська Республіка припинили військові дії на підставі Бішкекського протоколу;

2004 - В англіканській церкві запроваджено посаду вебсвященика, який опікується парафією, що існує виключно в мережі Інтернет;

2007 - Андрій Данилко посів друге місце на пісенному конкурсі "Євробачення-2007", поступившись Марії Шерифович із Сербії.

Церковне свято

День пам'яті святого Епіфанія Кіпрського (Саламінського)

Епіфаній відомий своїм викриттям єресі і є одним із ранніх Отців Церкви.

Народився близько 310 року в Елевтерополі (Палестина). Був палестинським святим, ченцем, єпископом міста Саламін на Кіпрі, письменником і богословом-полемістом.

Освіту здобув в Олександрії Єгипетській, вивчав грецьку, юдейську, коптську, арамейську мови і латину. Став священиком, заснував монастир і боровся з єресями, які загрожували єдності Церкви.

Автор "Анкорату" і "Панаріону", творів, у яких розкривав істинність православного вчення.

Іменини: Антон, Герман, Денис, Іван, Петро, Семен, Теодор, Федір, Пилип, Філіп, Ян.

Теги: #церковне_свято #цей_день #іменини #12травня

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