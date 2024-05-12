Нацжурі України на "Євробаченні-2024" поставило найвищі бали Швейцарії, Ірландії та Швеції

Національне журі на міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення-2024" поставило найвищі бали учасникам зі Швейцарії, Ірландії та Швеції.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", у ніч на 12 травня у шведському місті Мальме відбувається фінал пісенного конкурсу "Євробачення-2024".

Фінальна оцінка кожного учасника складається з голосування національних журі та глядацького голосування.

Нацжурі України віддало 12 балів Швейцарії, 10 балів - Ірландії, 8 балів - Швеції, 7 балів - Німеччині, 6 балів - Франції, 5 балів - Литві, 4 бали - Хорватії, 3 бали - Португалії, 2 бали - Італії та 1 бал - Люксембургу.