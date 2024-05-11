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23:48 11.05.2024

Польща зміцнює східний кордон через загрози гібридної війни з боку Білорусі

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Польща зміцнює східний кордон через загрози гібридної війни з боку Білорусі

Польща зміцнює східний кордон через загрози гібридної війни з боку таких країн, як Білорусь, заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск і закликав ЄС інвестувати в безпеку цієї частини кордону, повідомляє RFM24.

"Ми почали інтенсивну роботу над сучасним зміцненням. Ці укріплення в багатьох вимірах будуть побудовані вздовж усього польського кордону зі сходу", - заявив Туск.

Глава уряду Польщі підкреслив, що польсько-білоруський кордон перебуває під тиском нелегальної імміграції.

"Ми маємо справу з прогресивною гібридною війною. Я хочу, щоб тут більше не було сумнівів - країна з дедалі агресивнішими намірами щодо Польщі, така як Білорусь, є співорганізатором цієї практики на польському кордоні. Звідси необхідність співпраці, і вона тут добре працює, усіх служб, які відповідають не тільки за безпеку кордонів, а й за безпеку польської держави", - сказав Туск.

Він також наголосив, що "це не тільки внутрішній кордон Польщі, а й кордон ЄС".

"Тому я не сумніваюся, що всій Європі доведеться - і я знаю, що ми цього доб'ємося - інвестувати у свою безпеку, інвестуючи у східний кордон Польщі та у безпеку нашого кордону", - додав прем'єр.

Теги: #білорусь #польша #кордон

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