Ворог посилив наступальні дії на авдіївському, куп'янському, бахмутському напрямках, широкомасштабного наступу на півночі Харківщини немає - ОСУВ "Хортиця"

Ворог наразі посилив наступальні дії на авдіївському, куп'янському, бахмутському напрямках, водночас спроба наступу окупантів у прикордонні Харківської області спрямована на підтягування українських сил на новий напрямок лінії фронту, повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Хортиця" підполковник Назар Волошин у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

"Ворог наразі посилив наступальні дії на авдіївському, куп'янському, бахмутському напрямках. Окупанти бачать, що не можуть досягти серйозного успіху також на півдні. Спроба наступу російських окупантів у прикордонні Харківської області спрямована на підтягування сил і резервів українських військ на новий напрямок лінії фронту, щоб ми не змогли посилити наші ресурси", - зазначив Волошин.

За його словами, на сьогодні є всі підстави вважати, що ми маємо справу з ворожою ІПСО, яка має намір посіяти паніку і перешкодити українському командуванню перекидати резерви на інші, "гарячіші" напрямки фронту на сході України.

"Широкомасштабного наступу на півночі Харківської області немає. Сили оборони спільно зі Збройними силами та різними військовими формуваннями контролюють ситуацію", - наголосили в ОСУВ "Хортиця".

Речник також розповів, що за п'ятницю, 10 травня, підрозділи Національної гвардії України, що діють у складі Сил оборони, під час спроби прориву ворога на Харківщині знищили групу російських окупантів, чотири БМП разом із особовим складом та вантажівку "Урал".