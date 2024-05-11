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12:55 11.05.2024

Російська армія демонструє нездатність застосовувати боєприпаси по намічених цілях - британська розвідка

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Російська армія демонструє нездатність застосовувати боєприпаси по намічених цілях - британська розвідка

Випадки пусків російськими пілотами ФАБів по території РФ вказують на нездатність Росії, що триває, успішно застосовувати свої боєприпаси по намічених цілях, повідомляє Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

"Повідомляється, що 4 травня 2024 року російський винищувач випадково випустив боєприпас ФАБ-500 по житловому району Бєлгорода (Росія). Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков підтвердив вибух і руйнування на вулиці Раздобаркіна в Бєлгороді, не зазначивши причину. Було пошкоджено 30 будинків і 10 автомобілів, п'ятеро людей потребували госпіталізації, що свідчить про руйнівну силу боєприпасу", - зазначено в повідомленні у твіттері.

Зазначається, що це не поодинокий випадок. Так, 18 лютого на Солоті в Бєлгородській області було випущено ФАБ-250, що призвело до евакуації 150 жителів. ЗМІ припускають, що такі скидання доволі поширені: лише в Бєлгородській області в період із березня до квітня 2024 року випадково впало 20 боєприпасів.

"Ці приклади вказують на нездатність Росії, що триває, успішно застосовувати свої боєприпаси по намічених цілях. Такі помилки мають руйнівні та летальні наслідки для населення Росії", - вважають у міністерстві.

Теги: #боєприпаси #британська_розвідка #рф

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