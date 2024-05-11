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11:30 11.05.2024

ГУР МО України ідентифікувало російських військовослужбовців, які обстрілюють Україну "Кинджалами"

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ГУР МО України ідентифікувало російських військовослужбовців, які обстрілюють Україну "Кинджалами"

Оперативники та аналітики Головного управління розвідки Міністерства оборони України ідентифікували 29 осіб командного, льотного та технічного складу 44-го окремого авіаційного полку особливого призначення дальньої авіації військово-повітряних сил повітряно-космічних сил Росії.

Також ідентифіковано сімох офіцерів із числа технічного персоналу полку, повідомляє пресслужба ГУР МО України.

"44 оап ОсП (в/ч 83122) сформовано 01 грудня 2021 року. Місце постійної дислокації: аеродром "саваслєйка" нижньогородської області рф. Полк має двохескадрильну структуру, штатно до 24 літаків - винищувачів-перехоплювачів дальньої дії МіГ-31К. Встановлено також і бортові номери літаків МіГ-31К зі складу полку: RF-20862, RF-03230, RF-20882, RF-03231, RF-03234, RF-19275, RF-94268, RF-42251, RF-42253, RF-20867, RF-20883", - зазначено в повідомленні.

На озброєнні полку - авіаційно-ракетний комплекс Х-47М2 "Кинджал" (бойова частина 500 кг, можливе ядерне озброєння), призначення - нанесення максимально швидких ударів на дистанції до 2000 км. Гіперзвукова швидкість польоту ракети на кінцевій ділянці досягається за рахунок розгону літака-носія до надзвукових параметрів (тобто МіГ-31К виконує роль першого ступеня).

Зі списком ідентифікованих російських воєнних злочинців можна ознайомитися на сайті ГУР МО.

Теги: #кинжал #гур_мо #ідентифікація #військові_рф

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