22:26 13.11.2025

В Україні запрацював Єдиний центр ідентифікації тіл загиблих — МВС

В Україні розпочав роботу Єдиний центр ідентифікації тіл загиблих, створений для проведення комплексної ідентифікації загиблих у російсько-українській війні, повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

"Новостворений Центр став майданчиком для проведення виїзної наради під головуванням Заступниці Керівника Офісу Президента України Ірини Верещук та за участю Заступника Міністра внутрішніх справ Леоніда Тимченка", - зазначено в повідомленні.

За словами Тимченка, Центр забезпечить можливість ідентифікації у найскладніших випадках, допомагаючи встановити імена тих, хто загинув під час війни.

"Роль МВС України у цьому процесі є надзвичайно важливою: ми не лише забезпечуємо координацію, а й гарантуємо, що кожен загиблий під час війни буде ідентифікований та похований з гідністю", — підкреслив Леонід Тимченко.

Спеціалізована установа дозволить проводити експертизи різними методами та обмінюватися даними з міжнародними колегами, впроваджуючи найкращі світові практики.

Джерело: https://t.me/mvs_ukraine/56086

Теги: #війна #загиблі #ідентифікація

