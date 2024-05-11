Росіяни здійснили 52 обстріли населених пунктів Чернігівської, Сумської та Харківської областей

Російські окупанти продовжують обстрілювати прикордонні території Чернігівської, Сумської та Харківської областей. Загалом за добу нараховано 52 обстріли (265 вибухів) із різних видів озброєння, повідомляє Оперативне командування "Північ" у фейсбуці.

Так, у Семенівській громаді Чернігівської області обстрілу зазнали сім населених пунктів. Російські окупанти застосовували ствольну артилерію калібрів 152 мм і 122 мм, а також міномети калібрів 120 мм і 82 мм.

У Сновській громаді від ударів із мінометів калібру 120 мм, а також ФПВ-дрона постраждали два населених пункти. У Новгород-Сіверській громаді обстріляно з міномета 120 мм Михальчину Слободу.

У Сумському районі Сумської області обстріляно 12 населених пунктів, росіяни застосовували ствольну артилерію 152 мм і 122 мм, міномети 120 мм і 82 мм, а також скинули ВОГ із БПЛА.

В Охтирському районі обстрілу зазнали три населених пункти, застосовували міномети 120 мм і 82 мм, ствольну артилерію 152 мм, а також було скинуто ВОГ із БПЛА.

У Конотопському районі з міномета 120 мм обстріляно Малушине.

У Шосткинському районі обстріляно вісім населених пунктів, росіяни застосовували міномети 120 мм, ствольну артилерію 152 мм і 122 мм, а також ФПВ-дрони. У Суходолі внаслідок обстрілу загинув цивільний, ще один поранений, пошкоджено сіи приватних будинків.

У Богодухівському районі Харківської області росіяни вдарили по Тимофіївці, застосувавши БПЛА.

Інформація про руйнування, загиблих або поранених серед місцевого населення уточнюється.