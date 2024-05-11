11 травня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 808 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 808 RUSSIAN AGRESSION

11 травня відзначають День очікування Мері Поппінс, Міжнародний день вітряка, Всесвітній день справедливої торгівлі, Всесвітній день птахів, що мігрують, Всесвітній день поінформованості про Его.

Православна церква – Світла субота; священномученика Мокія; рівноапостольних Кирила та Мефодія.

День очікування Мері Поппінс

Особливого значення це казкове свято набуло для жителів Англії.

Цього дня вони не закривають вхідні двері на ніч, щоб Мері могла зайти в гості та випити з ними традиційний вечірній чай із печивом.

Міжнародний день вітряка

Міжнародний день вітряка відзначають щорічно у другі вихідні травня. У Нідерландах це національне (народне) свято. Там його почали святкувати на початку 2000-х років. Згодом свято стало популярним і в інших країнах.

Вітряки вперше з'явилися в давній Персії, а потім перейшли до середньовічної Європи. В Україні також було поширене будівництво вітряків. Їх ставили в полях та на узбіччях доріг, переважно на півдні.

У Нідерландах вітряки допомагали звільняти затоплені землі від моря, вони перекачували багато води.

Всесвітній день справедливої торгівлі

Всесвітній день справедливої торгівлі відзначається щорічно другої суботи травня. Заснувала його Всесвітня асоціація справедливої торгівлі на підтримку громадського руху за дотримання міжнародних стандартів товарів, особливо експортної продукції з країн.

Для прихильників руху важливо, щоб ремісничі товари, одяг та продукти харчування вироблялися без залучення низькооплачуваної, рабської чи дитячої праці.

Всесвітній день птахів, що мігрують

У другі вихідні травня відзначається Всесвітній день птахів, що мігрують. Подія покликана зазначити важливість захисту перелітних птахів та місць їх проживання. Це всесвітня ініціатива, що ефективно підвищує поінформованість про проблеми, з якими стикаються перелітні птахи, про їх значення для екосистем та про глобальне співробітництво, необхідне для їх збереження.

Всесвітній день птахів, що мігрують, відзначається двічі на рік – у травні та жовтні.

Всесвітній день птахів, що мігрують заснувано у 2006 році Секретаріатом Угоди про збереження афро-євразійських водно-болотних птахів у співпраці із Секретаріатом Конвенції про збереження мігруючих видів диких тварин. Передумовою святкування виступила Міжнародна конвенція захисту птахів, ухвалена 1906 року.

Проходить за підтримки Конвенції з мігруючих видів та Африкансько-Азіатської угоди щодо перелітних птахів. Обидва документи є складовими Екопрограми ООН.

Ще цього дня:

1907 – У Києві засновано Українське наукове товариство;

1914 - Переліт Київ-Гатчина (1277 км за 7 годин 45 хв.) П. Нестерова з механіком Г. Нелідовим на "Ньюпорі-IV";

1916 – Альберт Ейнштейн представив свою теорію відносності;

1928 - У Нью-Йорку розпочато першу у світі регулярну трансляцію телепередач;

1944 - Державний Комітет Оборони CPCP ухвалив депортувати кримських татар на схід СРСР;

1945 - Швейцарський щоденник "Die Weltwoche" опублікував унікальну статтю-інтерв'ю Карла Густава Юнга "Чи знайдуть душі мир?";

1970 - У Маріуполі відкрито першу тролейбусну лінію;

2014 – Псевдореферендуми у Донецькій та Луганській областях 2014 про статус цих областей.

Церковне свято

Світла субота

Світла Субота — останній святковий день Світлого чи Великоднього тижня, який ще називають Світлою седмицею.

У церквах у день Світлої суботи благословляють артос (священний хліб), освячений у Великодню ніч, і розподіляють його між нужденними. Особливо важливо дати артос хворим, оскільки вважається, що він має цілющі властивості.

День пам'яті святого Мокія Амфіпольського

Народився Мокій у 3 столітті у знатній родині. Пізніше переїхав до Фракції та оселився у місті Амфіполі. Там він став священиком у християнському храмі і намагався переконати язичників прийняти хрещення. Його віра і відданість призвели до страшних тортур: його кидали в клітку до диких тварин, четвертували, закривали в печі та вдавалися до інших жахливих катувань. Однак Всевишній завжди був поруч і допомагав святому витримати тортури. Розлютившись, імператор наказав обезголовити Мокія.

Іменини: Олександр, Йосип, Кирило, Костянтин, Михайло, Ростислав.