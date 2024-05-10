Кабмін затвердив порядок ведення Єдиного держреєстру призовників, військовозобов'язаних і резервістів

Кабінет Міністрів України затвердив порядок ведення Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних і резервістів.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграмі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду в п'ятницю.

Зокрема, порядок встановлює процедури збирання, зберігання, обробки та використання відомостей Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів, а також визначає порядок перевірки дійсності військово-облікових документів консульськими посадовими особами закордонних дипломатичних установ України, уточнення персональних даних військовозобов’язаних та резервістів.

Також документ урегульовує організацію інформаційної взаємодії Єдиного держреєстру призовників, військовозобов'язаних і резервістів з інформаційно-комунікаційними системами, реєстрами (зокрема публічними), базами (банками) даних центральних органів виконавчої влади.

Крім того, визначено порядок електронної ідентифікації в електронних кабінетах, перелік відомостей, що відображаються в них, а також перелік послуг, які надаються призовнику, військовозобов’язаному, резервісту через електронні кабінети.