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17:35 10.05.2024

Кабмін затвердив порядок ведення Єдиного держреєстру призовників, військовозобов'язаних і резервістів

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Кабмін затвердив порядок ведення Єдиного держреєстру призовників, військовозобов'язаних і резервістів

Кабінет Міністрів України затвердив порядок ведення Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних і резервістів.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграмі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду в п'ятницю.

Зокрема, порядок встановлює процедури збирання, зберігання, обробки та використання відомостей Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів, а також визначає порядок перевірки дійсності військово-облікових документів консульськими посадовими особами закордонних дипломатичних установ України, уточнення персональних даних військовозобов’язаних та резервістів.

Також документ урегульовує організацію інформаційної взаємодії Єдиного держреєстру призовників, військовозобов'язаних і резервістів з інформаційно-комунікаційними системами, реєстрами (зокрема публічними), базами (банками) даних центральних органів виконавчої влади.

Крім того, визначено порядок електронної ідентифікації в електронних кабінетах, перелік відомостей, що відображаються в них, а також перелік послуг, які надаються призовнику, військовозобов’язаному, резервісту через електронні кабінети.

Теги: #кабмін #держреєстр

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