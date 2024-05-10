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11:45 10.05.2024

Угода про членство України в ЄС не повинна містити жодних обмежень щодо територіального застосування - Стефанішина

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Угода про членство України в ЄС не повинна містити жодних обмежень щодо територіального застосування - Стефанішина

Віцепрем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявляє, що угода про членство України в Європейському Союзі не повинна містити жодних обмежень щодо територіального застосування.

"Щодо війни та членства в Євросоюзі. Це моя принципова позиція, яка базується на юридичних аргументах, які пов'язані з процесом підписання Угоди про асоціацію. Угоду про асоціацію було підписано, коли Крим був анексований, коли розпочалися воєнні дії в Донецькій і Луганській областях. Але Угода про асоціацію не містить жодного положення про її територіальне застосування. Так само, як і угода про членство України не повинна містити таких обмежень", - сказала Стефанішина під час "години запитань" до уряду у Верховній Раді, відповідаючи на запитання, чи є ймовірність, що Україна вступить до ЄС іще до завершення війни з РФ.

За її словами, є спеціальна процедура Європейської Комісії, яка передбачає рекомендації щодо провадження діяльності на території країни, в якій частина території є не під контролем.

"Є кейс Кіпру. Тому у своїй переговорній рамці ми виходитимемо з того, що не може бути жодних обмежень щодо територіального застосування угоди. Євроінтеграція буде скрізь - від Севастополя до Києва", - наголосила вона.

Теги: #україна #єс

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