Головне управління розвідки Міністерства оборони України попереджає про посилення ворожих інформаційно-психологічних кампаній, спрямованих на дестабілізацію та розкол суспільства, і просить не піддаватися маніпуляціям, зберігати єдність і підтримувати один одного.

"ГУР МО застерігає перед новим витком ворожих ІПСО та закликає до єдності українського суспільства. Разом із загостренням обстановки на фронті противник посилює дестабілізаційні зусилля, спрямовані на розкол українського суспільства. Зокрема, може використовувати для цього масові заходи, куди вкидає власні провокації", - йдеться в повідомленні ГУР у п'ятницю.

Зазначається, що військовими цілями противника є не тільки військові об'єкти, а також цивільна інфраструктура: лікарні, вокзали, скупчення людей.

"Спроби російських інформаційних кампаній з використанням політичних гасел, що роз’єднують суспільство - паразитують на справжніх проблемах, але чимало з них спричинені агресією путінської росії", - наголошує ГУР і додає: "У цей важкий час є потреба дотримуватися внутрішньої єдності, підтримувати одне одного. Ворог уміє чудово маніпулювати почуттями та зневірою, емоціями та фактами, перемішує правду з брехнею".

Зазначається, що українські фахівці з інформаційних операцій "роблять усе можливе для захисту нашого суспільства, проте нам потрібні також ваші розуміння та допомога".