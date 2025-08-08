Інтерфакс-Україна
Події
14:45 08.08.2025

Омбудсман застерігає родичів зниклих безвісти та полонених від участі у протестах без законних організаторів

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець попереджає рідних українських оборонців, які зникли безвісти або перебувають в полоні, про чергове вороже ІПСО на темі обмінів.

"Мета — дискредитація зусиль українських органів і дестабілізація внутрішньої ситуації (…) В умовах війни це може мати надзвичайно негативні наслідки, зокрема допомагає ворогу в його головній цілі — зруйнувати нашу єдність", - наголошує омбудсман в телеграм-каналі у п’ятницю.

За словами Лубінця, РФ поширює на своїх пропагандистських ресурсах масові вкиди про нібито "небажання України повертати своїх військовополонених та цивільних", яку підхоплюють і деякі українські телеграм-канали, тим самим підсилюючи хибний інформаційний фон.

Окрім того, ворог штучно створює протестні настрої, використовує емоційний тиск й маніпуляції. Омбудсман зазначає, що під час проведення масових акцій ворогом можуть створюватися навмисні конфліктні ситуації з представниками правоохоронних органів, які Росія згодом використає для викривлення інформаційної картинки.

Громадян закликають довіряти лише інформації українських державних органів. А також — брати участь в тих акціях, які мають законного організатора та які не зможуть використати ворожі спецслужби у власних цілях і утриматися від інших публічних заходів на момент поширення цієї ІПСО. У разі ж отримання підозрілих закликів до участі в протестах або намагання вийти з на зв'язок сторонніми особами необхідно негайно повідомити правоохоронні органи або Службу Безпеки України.

"Акцентую, що ми всі повинні бути єдиними у боротьбі з ворогом. Україна працює над звільненням кожного і кожної з полону. І ми маємо спільні цілі — не зашкодити обмінним процесам, хоч і Росія намагається внести свої "корективи", але лише будучи разом ми не дозволимо цього зробити!", - наголошує омбудсман.

Теги: #іпсо #лубінець #обміни

