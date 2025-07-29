Повідомлення про начебто таємну зустріч українських представників з делегаціями США та Великої Британії є частиною інформаційної операції РФ

Спецслужби кремля проводять чергову інформаційну операцію проти України, повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"29 липня 2025 року за наказом з кремля спецслужби росії розпочали активну фазу чергової підривної інформаційної кампанії, спрямованої проти стійкості України у війні. Пропагандисти найвищих рангів держави-агресора росії разом з іншими численними помийно-вигрібними медіаресурсами кремля масово поширюють дезінформацію про начебто таємну зустріч нібито в Альпах українських військових і державних діячів з представниками США та Великої Британії", - вказується у повідомленні в телеграм-каналі.

Зазначається, що фейкова інформація, яка поширюється російською стороною, має на меті посилити суспільну напругу в Україні, посіяти недовіру всередині військово-політичного керівництва України, переключити суспільну увагу з теми війни на тему виборів, спровокувати розбрат та знизити здатність держави чинити збройний опір російським окупантам.

"Окрему роль у новому витку інформаційної агресії проти України російські спецслужби відводять атакам проти воєнної розвідки України. Зокрема, транслюють фейки про начебто причетність до наркоторгівлі одного з військовослужбовців підрозділів ГУР МО України", - наголошується в повідомленні.