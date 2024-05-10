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07:20 10.05.2024

Ізраїль готовий воювати без військової допомоги США

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Ізраїль готовий воювати без військової допомоги США

Ізраїль готовий самостійно воювати в Секторі Гази навіть без військової допомоги з боку США, однак є ймовірність подолати розбіжності між країнами, заявив ізраїльський прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу, передає Bloomberg.

У розмові з американським ведучим ток-шоу Філом Макгроу, відомим як "доктор Філ", голова уряду зазначив, що проблеми з поставками зброї від західних союзників змушують Тель-Авів і ЦАХАЛ "діяти поодинці".

"Якщо нам доведеться стояти поодинці, ми стоятимемо поодинці і боротимемося до останнього", - сказав він.

Після Нетаньягу перейшов до більш примирливого тону і зазначив, що затримка з відправленням зброї є помилкою, але висловив надію, що два лідери, які публічно ворогують, знайдуть спосіб налагодити відносини.

"Я знаю Джо Байдена багато років, 40 років і більше. Ми часто домовлялися, але в нас були й розбіжності, і ми змогли їх подолати. Я сподіваюся, що ми зможемо подолати їх і зараз", - сказав ізраїльський прем'єр.

Він додав, що Ізраїль зробить усе можливе, щоб понад мільйон цивільних людей покинули Рафах перед військовою операцією ізраїльської армії.

У виданні також ідеться про те, що спочатку американські чиновники планували повідомити ізраїльський уряд про припинення постачань бомб приватно, щоб посилити тиск на Нетаньягу - але не робити цього, якщо не буде масштабного вторгнення в місто Рафах перед початком військової операції.

У виданні також ідеться про те, що спочатку американські чиновники планували повідомити ізраїльський уряд про призупинення поставок бомб приватно, щоб посилити тиск на Нетаньягу - але не робити цього, якщо не буде масштабного вторгнення в міські райони Рафаха. Але цей план було зірвано, коли ізраїльські чиновники допустили витік інформації, кажуть люди, обізнані із ситуацією.

У середу, 8 травня, координатор Ради нацбезпеки США зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі повторив, що адміністрація призупинила, але не скасувала відправлення бомб. "Аргументи про те, що ми якимось чином відходимо від Ізраїлю, суперечать фактам", - сказав він.

У четвер США виступили з більш примирливими заявами. Були також ознаки того, що Білий дім не прагнув до відкритої конфронтації з Нетаньягу.

 

Теги: #війна #ізраїль #заява

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