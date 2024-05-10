Події

07:15 10.05.2024

Правоохоронці затримали зловмисника у Броварах за погрози з ножем

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Правоохоронці затримали зловмисника у Броварах за погрози з ножем

У Броварах Київської області нетверезий чоловік хуліганив у закладі, а поліцейським, які приїхали на виклик, почав погрожувати зброєю, повідомляє Національна поліція України.

"Увечері 8 травня нетверезий 50-річний чоловік вчиняв хуліганство в закладі. Коли поліцейські прибули за викликом, він продовжив вчиняти хуліганські дії, почав кидатися на поліцейських, зрештою дістав зброю та почав погрожувати правоохоронцям. Поліцейські затримали чоловіка", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці повідомляють також, що фігурант - раніше судимий місцевий житель. Йому оголосили підозри за хуліганство, погрози вбивством поліцейському та нанесення тілесних ушкоджень поліцейському.

За цими статтями Кримінального кодексу йому загрожує до п'яти років позбавлення волі.

Наразі він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання, найближчим часом суд обере затриманій запобіжний захід.

 

 

 

Теги: #правопорушник #київська #затримання

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