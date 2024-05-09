Події

20:50 09.05.2024

Зеленський провів нараду з керівництвом Сил оборони

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Зеленський провів нараду з керівництвом Сил оборони

Президент України Володимир Зеленський провів у четвер нараду з керівництвом Сил оборони.

"Головне за сьогодні - провів нараду з керівниками наших Сил оборони України. Головком Сирський, начальник Генерального штабу Баргилевич, міністр оборони України Умєров. Бачимо, до чого готується окупант, буде йому відповідь. І дякую всім нашим солдатам та командирам, кожному підрозділу, які ефективно діють на фронті і знищують окупанта", - сказав він у відеозверненні в четвер.

"Сьогодні ж призначив нового командувача Сил спеціальних операцій Олександра Трепака Достойна людина, сильний воїн, Герой України", - зазначив Зеленський.

 

 

Теги: #нарада #оборона #зеленський

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