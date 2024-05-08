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17:46 08.05.2024

Посли ЄС дійшли згоди про використання доходів від знерухомлених росактивів на оборону і відновлення України

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Посли ЄС дійшли згоди про використання доходів від знерухомлених росактивів на оборону і відновлення України

Постійні представники країн-членів Європейського Союзу досягли принципової згоди щодо використання доходів від знерухомлених російських активів.

Як повідомляє на своїй сторінці в соцмережі Х бельгійське головування, відповідних домовленостей було досягнуто в середу під час засідання Комітету постійних представників.

"Посли ЄС у принципі погодилися з заходами, що стосуються надзвичайних доходів, одержуваних від знерухомлених активів Росії. Гроші підуть на підтримку відновлення України та військового захисту в умовах російської агресії", - йдеться в записі.

Теги: #єс

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