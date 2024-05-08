Події

13:56 08.05.2024

"Укренерго" закликає до економного споживання е/е ввечері, щоб уникнути графіків відключень

2 хв читати
"Укренерго" закликає до економного споживання е/е ввечері, щоб уникнути графіків відключень

Шанс уникнути відключення е/е за графіками, можливість якого прогнозують на вечір середи, є за умови ощадливого споживання ресурсу, особливо з 19:00 до 22:00, повідомив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.

"Сьогодні ввечері, якщо споживання збільшиться, нам доведеться вдатися до відключення споживачів як останнього інструменту для збалансування енергосистеми. До цього треба бути готовими, але цього можна спробувати уникнути, якщо ощадливо споживати електроенергію, особливо в години найбільшого споживання, це приблизно з 19:00 до 22:00", - наводить пресслужба "Укренерго" слова свого керівника з посиланням на ефір "Радіо Свобода". 

Він пояснив, що внаслідок ракетної атаки армії РФ в енергосистемі спостерігається значний дефіцит електроенергії. Наразі його вдається перекривати завдяки імпорту електроенергії та аварійній допомозі з Європи.

Як пояснили у пресслужбі "Укренерго", у разі необхідності застосування графіків відключень, їх види компанія додатково повідомить пізніше, а деталі щодо тривалості та черговості відключень потім надасть кожне обленерго у своєму регіоні. Там нагадали, що спочатку запроваджують графіки обмеження потужності (ГОП), а якщо цього недостатньо для балансування енергосистеми, то графіки аварійних відключень (ГАВ).

Як повідомлялося, "Укренерго" станом на 11:00 попередила про можливе застосування графіків обмежень промислових і побутових споживачів орієнтовно з 18:00 до 23:00 через дефіцит е/е внаслідок пошкодження об'єктів генерації. Під час ранкової атаки росіян постраждали, зокрема, три ТЕС ДТЕК.

Водночас Міністерство енергетики приблизно в цей самий час зазначило, що обмеження населення поки що не передбачаються (за винятком Харківської області, де вони діють із березня), але закликало дбайливо використовувати ресурс у години пік (із 7:00 до 10:00 і з 17:00 до 22:00). Це необхідно для стабільної роботи енергосистеми, яка суттєво постраждала під час останніх обстрілів, і дасть змогу не обмежувати споживання побутовим споживачам, пояснили в міністерстві.

Теги: #економія #заклик #укренерго

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:16 07.05.2024
"Укренерго" фіксує зростання споживання е/е через похолодання

"Укренерго" фіксує зростання споживання е/е через похолодання

03:54 06.05.2024
Макрон закликав Нетаньягу домовитися з ХАМАС про перемир'я та звільнення заручників

Макрон закликав Нетаньягу домовитися з ХАМАС про перемир'я та звільнення заручників

13:44 27.04.2024
Ракетний удар росіян пошкодив об'єкти енергосистеми в трьох областях - "Укренерго"

Ракетний удар росіян пошкодив об'єкти енергосистеми в трьох областях - "Укренерго"

19:05 24.04.2024
Кулеба закликав союзників активізувати виробництво зброї та "перейти від співчуття до запобігання загибелі людей"

Кулеба закликав союзників активізувати виробництво зброї та "перейти від співчуття до запобігання загибелі людей"

16:17 24.04.2024
"Укренерго": Ввечері буде застосовано обмеження енергопостачання для промспоживачів і бізнесу в усіх регіонах

"Укренерго": Ввечері буде застосовано обмеження енергопостачання для промспоживачів і бізнесу в усіх регіонах

19:52 19.04.2024
Командир "Азова" закликає США скасувати заборону на передачу західного озброєння бригаді

Командир "Азова" закликає США скасувати заборону на передачу західного озброєння бригаді

15:52 18.04.2024
"Укренерго" може застосовувати графіки обмеження промспоживачів в умовах дефіциту в період весняно-літньої ремонтної кампанії - CEO

"Укренерго" може застосовувати графіки обмеження промспоживачів в умовах дефіциту в період весняно-літньої ремонтної кампанії - CEO

21:12 17.04.2024
"Укренерго" попередило про контрольовані обмеження промспоживачів 18 квітня

"Укренерго" попередило про контрольовані обмеження промспоживачів 18 квітня

11:48 15.04.2024
Без світла в Україні понад 450 населених пунктів - "Укренерго"

Без світла в Україні понад 450 населених пунктів - "Укренерго"

19:07 11.04.2024
"Укренерго" просить споживачів обмежити енергоспоживання в період з 19:00 до 22:00

"Укренерго" просить споживачів обмежити енергоспоживання в період з 19:00 до 22:00

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський вручив державні нагороди з нагоди Дня пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні

У важкому стані двоє дітей, які постраждали в Харкові, - Терехов

Серед постраждалих у Харкові дітей один хлопчик важкому стані, повідомив мер

З 18:00 до 23:00 у середу можливі відключення електроенергії по всій Україні - "Укренерго"

Коломойському повідомили ще одну підозру - в організації замовного вбивства

ОСТАННЄ

Прем'єр-міністерка Данії підтвердила участь у Саміті миру в Швейцарії - Зеленський

Зеленський вручив державні нагороди з нагоди Дня пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні

У важкому стані двоє дітей, які постраждали в Харкові, - Терехов

Серед постраждалих у Харкові дітей один хлопчик важкому стані, повідомив мер

СБУ затримала жительку Київщини, яка передавала ворогу інформацію про оборону Києва у 2022 році

Окупанти вдарили по Харкову, постраждало троє дітей - Синєгубов

Рада продовжила дію воєнного стану та загальної мобілізації

В Івано-Франківській області ліквідовано пожежу на об'єкті критичної інфраструктури після атаки ворога - ДСНС

Уночі 9 та 10 травня в Україні заморозки на поверхні ґрунту

У четвер в Україні без опадів, лише в Карпатах і Криму короткочасні дощі, на поверхні ґрунту заморозки

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА