"Укренерго" закликає до економного споживання е/е ввечері, щоб уникнути графіків відключень

Шанс уникнути відключення е/е за графіками, можливість якого прогнозують на вечір середи, є за умови ощадливого споживання ресурсу, особливо з 19:00 до 22:00, повідомив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.

"Сьогодні ввечері, якщо споживання збільшиться, нам доведеться вдатися до відключення споживачів як останнього інструменту для збалансування енергосистеми. До цього треба бути готовими, але цього можна спробувати уникнути, якщо ощадливо споживати електроенергію, особливо в години найбільшого споживання, це приблизно з 19:00 до 22:00", - наводить пресслужба "Укренерго" слова свого керівника з посиланням на ефір "Радіо Свобода".

Він пояснив, що внаслідок ракетної атаки армії РФ в енергосистемі спостерігається значний дефіцит електроенергії. Наразі його вдається перекривати завдяки імпорту електроенергії та аварійній допомозі з Європи.

Як пояснили у пресслужбі "Укренерго", у разі необхідності застосування графіків відключень, їх види компанія додатково повідомить пізніше, а деталі щодо тривалості та черговості відключень потім надасть кожне обленерго у своєму регіоні. Там нагадали, що спочатку запроваджують графіки обмеження потужності (ГОП), а якщо цього недостатньо для балансування енергосистеми, то графіки аварійних відключень (ГАВ).

Як повідомлялося, "Укренерго" станом на 11:00 попередила про можливе застосування графіків обмежень промислових і побутових споживачів орієнтовно з 18:00 до 23:00 через дефіцит е/е внаслідок пошкодження об'єктів генерації. Під час ранкової атаки росіян постраждали, зокрема, три ТЕС ДТЕК.

Водночас Міністерство енергетики приблизно в цей самий час зазначило, що обмеження населення поки що не передбачаються (за винятком Харківської області, де вони діють із березня), але закликало дбайливо використовувати ресурс у години пік (із 7:00 до 10:00 і з 17:00 до 22:00). Це необхідно для стабільної роботи енергосистеми, яка суттєво постраждала під час останніх обстрілів, і дасть змогу не обмежувати споживання побутовим споживачам, пояснили в міністерстві.