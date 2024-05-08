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12:50 08.05.2024

Унаслідок нічного удару по Білозерці загинула жінка, постраждали троє людей - Херсонська ОВА

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Унаслідок нічного удару по селищу Білозерці Херсонської області загинула жінка, поранень дістали троє людей, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Цієї ночі російські війська обстріляли Білозерку. Окупанти знову крили вогнем оселі місцевих жителів. Внаслідок ворожих ударів у власному будинку загинула жінка 1959 року народження", - написав він у телеграм-каналі в середу.

За його даними, ще двоє людей - поранені. У важкому стані до лікарні доправили 40-річного чоловіка. Він дістав вибухову травму, поранення обличчя та руки. Також наразі у медзакладі перебуває 65-річна потерпіла, у якої діагностували контузію та вибухову травму. Стан жінки оцінюють як середньої тяжкості.

Пізніше Херсонська ОВА повідомила ще про одну постраждалу. "До лікарні звернулася жінка 1977 року народження. Через ворожі удари вона отримала струс головного мозку та контузію", - йдеться в повідомленні пресслужби Херсонської ОВА в телеграм-каналі в середу.

Повідомляється, що постраждалу шпиталізували, їй надають необхідну медичну допомогу.

 

Теги: #херсонська_область

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