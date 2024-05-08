Події

10:45 08.05.2024

Коломойському повідомили ще одну підозру - в організації замовного вбивства

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Коломойському повідомили ще одну підозру - в організації замовного вбивства

Правоохоронці повідомили Ігорю Коломойському про ще одну підозру - в організації замовного вбивства, повідомляє Офіс генерального прокурора.

"За процесуального керівництва Офісу генерального прокурора відомому бізнесмену, підозрюваному в легалізації майна, отриманого шахрайським шляхом, повідомлено про підозру у вчиненні ще одного злочину, пов'язаного з організацією замовного вбивства (ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, п. п. 11, 12, ч. 2 ст. 115 КК України)", - ідеться в повідомленні Офісу генпрокурора в середу.

Повідомляється, що за даними слідства, підозрюваний, "діючи з мотивів особистої помсти, замовив убивство директора однієї з юридичних компаній за невиконання вимог щодо анулювання та визнання недійсними рішень загальних зборів акціонерів відкритого акціонерного товариства. Для реалізації злочинних намірів підозрюваний залучив членів банди, яка "спеціалізувалась" на вчиненні тяжких та особливо тяжких злочинів, включно з фізичною розправою з конкурентами".

Члени банди здійснили напад на директора однієї з юридичних компаній, завдавши йому ударів і ножових поранень у життєво важливі органи. "Водночас цей злочин не було доведено до кінця з причин, які не залежали від волі членів банди", - зазначено в повідомленні Офісу генпрокурора.

За словами народного депутата України VIII скликання Сергія Лещенка, йдеться "про підозру Коломойському за замах на адвоката Сергія Карпенка за відмову виконувати вказівки в корпоративному спорі навколо підприємства "Дніпроспецсталь" (Запоріжжя)".

Як інформує Офіс генпрокурора, наразі прокурори та слідчі здійснюють невідкладні слідчі й процесуальні дії, спрямовані на викриття всіх осіб, причетних до скоєння злочину. Підозрюваний перебуває під вартою.

Теги: #коломойський #підозра #замовне_вбивство

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