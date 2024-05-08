Події

09:02 08.05.2024

Польща піднімала в повітря винищувачі через російський літак над Балтійським морем

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Польща піднімала в небо авіацію в понеділок для перехоплення російського військового літака Іл-20 над Балтійським морем, повідомляє Оперативне командування Збройних сил Польщі.

Згідно з інформацією польських військових, 6 травня пара МіГ-29, яка чергувала з 22-ї бази тактичної авіації в Мальборку, перехопила та візуально ідентифікувала літак РФ Іл-20.

Як зазначили у командуванні, російський Іл-20 злетів з аеродрому в Калінінградській області та виконував політ у міжнародному просторі над Балтійським морем, виконуючи розвідувальну місію.

Літак не залітав на територію над польськими територіальними водами.

У командуванні додали, що цей же літак перехопили 3 травня парою польських F-16.

Теги: #рф #польща #винищувач

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