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20:03 07.05.2024

Данія виділяє Україні новий пакет допомоги в розмірі EUR33,5 млн

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Данія виділяє Україні новий пакет допомоги в розмірі EUR33,5 млн

Уряд Данії виділяє новий пакет гуманітарної допомоги для України в розмірі 250 млн данських крон (EUR33,5 млн), який, зокрема, передбачає захист найуразливіших верств населення, повідомляє пресслужба данського Міністерства закордонних справ.

"...За допомогою цього нового пакету підтримки ми прагнемо забезпечити термінову й життєво необхідну гуманітарну допомогу та захист найбільш уразливих груп населення", - повідомив міністр з питань співробітництва для розвитку та глобальної кліматичної політики Данії Дан Йоргенсен.

У межах пакету передбачено надання базової надзвичайної допомоги, як-от продукти харчування, медикаменти, вода та житло для українців у найбільш постраждалих від російської агресії районах, а особлива увага приділяється захисту найуразливіших верств населення України.

"Пакет заходів підтримки також сприяє зусиллям із запобігання, пом'якшення та реагування на особливі ризики, з якими стикаються жінки і дівчатка, включно з ризиком сексуального й гендерного насильства, та робить внесок у надання, наприклад, психосоціальної підтримки та охорону материнства", - ідеться в повідомленні.

 

Теги: #данія #гуманітарнадопомога

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