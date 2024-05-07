Латвія передала Україні комунікаційне обладнання майже на EUR100 тис.

У межах ІТ-коаліції Латвія передала Україні комунікаційне обладнання вартістю близько EUR100 тис., яке має забезпечити бригади зв'язком на тактичному рівні, повідомляє пресслужба Міністерства оборони України.

"Завдяки партнерам продовжуємо закривати потреби наших підрозділів на тактичному рівні. Нова партія обладнання від Латвії допоможе в налагодженні зв'язку на лінії фронту. Вдячна союзникам за вчасну підтримку", - наводить пресслужба відомства слова заступниці міністра оборони з питань цифрових трансформацій, цифрового розвитку та цифровізації Катерини Черногоренко.

У Міноборони нагадують, що раніше в межах ІТ-коаліції Латвія передавала ноутбуки для модернізації процесів логістичного забезпечення та розгортання системи на базі System Analysis Program Development (SAP).

"Латвія підтримує Україну, і ми постійно шукаємо нові шляхи допомоги нашому союзнику. Остання партія критично важливого ІТ-обладнання, необхідного для бойових підрозділів, - наш внесок у межах ІТ-коаліції. Наша військова підтримка України цього року та наступних двох років становитиме 0,25% ВВП. Крім цього, ми передаємо українському війську різні види озброєння, зокрема безпілотники, артилерію та системи ППО", - наголосив міністр оборони Латвії Андріс Спрудс.

ІТ-коаліція - спеціальна група держав у рамках Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн") під керівництвом Естонії та Люксембургу. Вона зосереджена на наданні підтримки Міністерству оборони України та Збройним силам України у сфері ІТ, зв'язку та кібербезпеки. У межах коаліції вже вдалося зібрати фінансових і матеріальних внесків на понад EUR 36 млн. На внески в розмірі понад EUR 23 млн ще чекають.