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17:57 07.05.2024

Зеленський обговорив з прем'єром Іспанії продовження військової допомоги

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Зеленський обговорив з прем'єром Іспанії продовження військової допомоги

Президент України Володимир Зеленський обговорив продовження військової підтримки з прем'єр-міністром Іспанії Педро Санчесом під час телефонної розмови.

"Хороша телефонна розмова з Педро Санчесом. Прем'єр-міністр Іспанії підтвердив свою участь в інавгураційному Саміті миру. Вдячний йому за активну підтримку Формули миру та її адвокацію серед країн Латинської Америки й Африки", - написав Зеленський у соцмережі Х у вівторок.

Сторони також відзначили завершення переговорів щодо тексту двосторонньої безпекової угоди в рамках Вільнюської декларації країн "Великої сімки".

"Подякував за всю оборонну підтримку, зокрема в питаннях підсилення ППО. Обговорили її продовження", - повідомив Зеленський.

Теги: #іспанія #зеленський #військова_допомога

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