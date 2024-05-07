7 травня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 804 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 804 RUSSIAN AGRESSION

7 травня відзначають Міжнародний день планетаріїв, Всесвітній день боротьби з астмою, Всесвітній день сиріт СНІДу, День обізнаності про рак сечового міхура, День обізнаності про ментальне здоров'я дітей, День поширення інформації про дитячу депресію.

Івано-Франківськ - День міста. Саме цього дня 1662 року місту було надано Магдебурзьке право.

Православна церква - Світлий вівторок; Іверської ікони Божої Матері; мученика Акакія; преподобних Івана Зедазнійського та його учнів; преподобного Платона Студійського; Феодори Солунської.

Міжнародний день планетаріїв

Міжнародний день планетаріїв відзначають щорічно в багатьох країнах світу. Це свято має європейське коріння, вперше його провели в Італії 1990 року за ініціативи Асоціації італійських планетаріїв.

Спочатку Міжнародний день планетаріїв проводили в найближчу неділю перед днем весняного рівнодення, пізніше дату святкування було призначено на другу неділю березня. Але у 2023-2025 роках дату святкування вирішено перенести на 7 травня, її прив'язали до знаменної дати в історії планетаріїв: початку регулярної роботи першого планетарію в Німецькому музеї в Мюнхені 7 травня 1925 року.

Статусу міжнародного День планетаріїв набув 1994 року, коли його підтримали французи. А вже за рік це свято почали відзначати в Бельгії, Польщі, Словаччині, Україні та Чехії. Нині проведення Дня підтримується Міжнародним товариством планетаріїв.

Всесвітній день боротьби з астмою

Всесвітній день боротьби з астмою - щорічний захід, який проводять у перший вівторок травня під егідою Глобальної ініціативи з астми за підтримки Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ). Уперше цей День відбувся 1998 року в 35 країнах і був приурочений до Всесвітнього форуму з бронхіальної астми. З кожним роком кількість країн-учасниць збільшується.

Головна мета заходу - привернути увагу громадськості до проблеми зростання захворюваності на астму, підвищити якість допомоги астматикам та обізнаність людей про це захворювання.

Астма в перекладі з грецької - "важке дихання". Автором цієї назви вважають Гіппократа, а в його працях у розділі "Про внутрішні страждання" зазначено, що астма має спастичний характер, а причини, що спричиняють ядуху, - вогкість і холод. Багато століть учені намагалися вивчити цю хворобу та її причини. У 20 столітті встановили, що причиною астми є алергічна реакція, локальне запалення бронхів у відповідь на зовнішній подразник (хімічний, біологічний, фізичний).

Всесвітній день сиріт СНІДу

Всесвітній день сиріт СНІДу відзначають 7 травня. Традиція його святкування була започаткована 2002 року Альбіною дю Буаруров, президенткою благодійної організації FBX International, створеної для підтримки вразливих дітей. Мета акції - привернути увагу громадськості до мільйонів малюків, один або обоє батьків яких померли від захворювання.

День обізнаності про ментальне здоров'я дітей

День обізнаності про ментальне здоров'я дітей, який відзначають щорічно 7 травня, є важливою ініціативою, спрямованою на підвищення обізнаності громадськості та розуміння потреб психічного здоров'я дітей і молодих людей.

День поширення інформації про дитячу депресію

День поширення інформації про дитячу депресію присвячений підвищенню обізнаності про серйозну проблему депресії у дітей.

Цей день наголошує на важливості розпізнавання ознак, надання підтримки та доступу до лікування для постраждалих дітей, щоб забезпечити їхній здоровий емоційний і психологічний розвиток.

День поширення інформації про дитячу депресію був заснований у зв'язку зі зростаючою стурбованістю проблемами психічного здоров'я, з якими стикаються діти, зокрема зростанням рівня депресії серед молодих людей. Цей день нагадує про те, що діти, так само як і дорослі, можуть мати серйозні проблеми з психічним здоров'ям, і що існує гостра потреба в комплексних системах підтримки.

Ще цього дня:

1937 - Німеччина та Італія оголосили про створення військового союзу, відомого як "Вісь Рим-Берлін";

1941 - Оркестр Глена Міллера записав одну з найпопулярніших своїх мелодій Chattanooga Choo Choo;

1945- О 2 год. 41 хв у Реймсі, у штаб-квартирі генерала Дуайта Ейзенхауера було підписано акт про безумовну капітуляцію Німеччини;

1946 - У Токіо засновано компанію "Токіо цусін коге" ("Токійська компанія телезв'язку"), згодом - "Sony";

1954 - Уряди США, Франції та Великої Британії відмовилися прийняти СРСР у члени НАТО;

1956 - Міністр охорони здоров'я Великої Британії відмовився розпочати кампанію боротьби з курінням, заявивши, що він не впевнений у його шкоді;

1995 - Національний банк України випустив монету вартістю 200 тисяч рублів;

1996 - На Каннському кінофестивалі відбулася прем'єра фільму Люка Бессона "П'ятий елемент";

1999 - Уперше з часу розколу в християнстві (1054) Папа Римський відвідав православну країну (Румунію);

2008 - Об 11.00 у Чорному морі стався землетрус силою 3 бали за шкалою Ріхтера. Епіцентр був біля острова Зміїний. Слабкі поштовхи відчувалися в Одесі;

2016 - У Полтаві відкрили перший у світі досконалий пам'ятник гетьману Івану Мазепі.

Церковне свято

Церковні свята на Великодньому тижні за православним календарем відзначаються як Світла Седмиця. Кожен день після Воскресіння Господнього є святковим. Світлий вівторок - день, пов'язаний зі святкуванням Дня Іверської Ікони Божої Матері. Свято запроваджено на честь обрітення образу на горі Афон у XI столітті.

Іменини: Акакій, Антон, Давид, Іван, Йосип, Михайло, Ніл, Семен, Степан, Ян.