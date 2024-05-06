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23:05 06.05.2024

Хамас прийняв пропозицію про припинення вогню, але Ізраїль заявив, що вона неприйнятна

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Хамас прийняв пропозицію про припинення вогню, але Ізраїль заявив, що вона неприйнятна

Ізраїльські військові заявили в понеділок, що наразі вони завдають цільових ударів по об'єктах, що належать ісламістському угрупованню Хамас, у східній частині міста Рафах на півдні сектору Газа, повідомляє в понеділок увечері Reuters.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що його військовий кабінет схвалив продовження операції в Рафасі, щоб посилити тиск на Хамас із метою звільнення ізраїльських заручників і досягнення інших військових цілей країни, - інформує агентство.

Водночас, незважаючи на те, що остання пропозиція Хамаса про перемир'я не відповідає вимогам Ізраїлю, Ізраїль спрямує делегацію до Катару на зустріч із учасниками переговорів, щоб спробувати досягти прийнятної угоди, ідеться в заяві офісу Нетаньяху.

Теги: #хамас #ізраїль #перемиря

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