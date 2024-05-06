Події

18:25 06.05.2024

Пожежа на "Хімрезерві" не призвела до погіршення якості повітря - голова Кіровоградської ОВА

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Пожежа на "Хімрезерві" не призвела до погіршення якості повітря - голова Кіровоградської ОВА

У Кіровоградській області провели дослідження повітря після локалізованої пожежі на "Хімрезерві", повідомив голова Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрій Райкович.

"Наразі виміри провели за межами підприємства. За даними ДУ "Кіровоградський обласний центр контролю та профілактики хвороб", фахівці виконали заміри проб атмосферного повітря на вміст вуглекислого газу, азоту діоксиду, метану, вуглеводнів нафти, сажі, пилу, формальдегіду, ангідриду сірчистого. Попередні результати дослідження - вміст вищевказаних речовин в межах допустимих рівнів", - написав Райкович у телеграм-каналі.

Дослідження повітря продовжують.

Як повідомлялося, у Кропивницькому сталася пожежа на підприємстві з виробництва лакофарбової продукції. На місці виявили тіло одного загиблого.

Теги: #пожежа #кіровоградська_обл

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