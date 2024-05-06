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18:18 06.05.2024

Суд засудив ухилянта до трьох років позбавлення волі - прокуратура

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Суд засудив ухилянта до трьох років позбавлення волі - прокуратура

Драбівський районний суд Черкаської області ухвалив обвинувальний вирок у кримінальному провадженні стосовно 29-річного жителя Золотоніського району, який ухилився від призову на військову службу під час мобілізації, повідомляє пресслужба Черкаської обласної прокуратури.

"Рішенням суду апеляційної інстанції йому призначено покарання у вигляді трьох років позбавлення волі", - зазначається в повідомленні.

Як повідомляє прокуратура, ухилянт, придатний до військової служби, не маючи підстав для відстрочки від призову, під час перебування в приміщенні одного з відділів Золотоніського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, категорично відмовився отримувати повістку від уповноваженої особи, незважаючи на те, що йому було належним чином повідомлено про наслідки невиконання зобов'язання.

Водночас чоловік у жовтні та листопаді 2023 року не з'явився у визначений час до територіального центру комплектування та соціальної підтримки, незважаючи на те, що був заздалегідь попереджений повісткою, і про причини неявки не повідомив.

"Тим самим він ухилився від призову на військову службу під час мобілізації в особливий період", - зазначають правоохоронці.

Суд підтримав обґрунтовану позицію прокурора, визнав обвинуваченого винним в інкримінованому йому порушенні та призначив покарання у вигляді трьох років позбавлення волі.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області.

Теги: #суд #ухилянти

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