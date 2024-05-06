Зеленський і Каллас обговорили майбутній Саміт миру у Швейцарії та фіналізацію двосторонньої безпекової угоди

Президент України і прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас у телефонній розмові обговорили низку безпекових питань, зокрема потреби України в засобах протиповітряної оборони, фіналізацію двосторонньої угоди з безпеки, а також майбутній Саміт миру.

"Поговорив телефоном із прем’єр-міністеркою Естонії Каєю Каллас. Подякував за готовність брати участь у Саміті миру у Швейцарії. Розповів про порядок денний інавгураційної зустрічі та спроби Росії перешкодити її успішному проведенню", - написав Зеленський у соціальній мережі Х у понеділок.

Зеленський також поінформував "про ситуацію на полі бою та нагальну потребу України в засобах ППО. Ми також обговорили фіналізацію двосторонньої безпекової угоди в межах Вільнюської декларації G7".