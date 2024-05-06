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16:50 06.05.2024

Фон дер Ляєн за підсумками переговорів із Сі Цзіньпіном заявила про готовність до рішучих заходів для захисту економіки ЄС

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Фон дер Ляєн за підсумками переговорів із Сі Цзіньпіном заявила про готовність до рішучих заходів для захисту економіки ЄС

ЄС буде готовий, якщо це буде потрібно, вживати рішучих заходів щодо захисту своєї економіки, заявила в понеділок голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

"Ми без вагань будемо готові вживати рішучих заходів, щоб захистити нашу економіку і безпеку", - наводять її слова французькі ЗМІ.

Таку заяву фон дер Ляєн зробила після переговорів у Парижі з главою КНР Сі Цзіньпіном.

Як зазначають французькі ЗМІ, у Брюсселі занепокоєні розвитком торговельних відносин ЄС зі США та Китаєм. У Єврокомісії вважають, що ці країни під час торгівлі не дотримуються норм чесної конкуренції, що і завдає шкоди європейським компаніям.

Теги: #єс #ляєн

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