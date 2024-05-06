Події

12:46 06.05.2024

Кулеба: Якщо ми хочемо зберегти мир у Європі, ми маємо перейти до європейської економіки й промисловості воєнного часу

2 хв читати
Кулеба: Якщо ми хочемо зберегти мир у Європі, ми маємо перейти до європейської економіки й промисловості воєнного часу

Спільний оборонно-промисловий простір допоможе зберегти мир на європейському континенті, наголосив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час онлайн-участі у Форумі оборонних індустрій Україна-ЄС.

Глава МЗС України висловив вдячність бельгійському головуванню за організацію заходу, а також усім країнам-членам за допомогу, яку вони надають Україні від початку повномасштабного вторгнення Росії.

"Якщо ми хочемо зберегти мир у Європі, ми маємо перейти до європейської економіки й промисловості воєнного часу. Лише так ми можемо стримати агресію Росії, продемонструвавши, що Європа має засоби для самозахисту. Спільний оборонно-промисловий простір допоможе подолати наявні проблеми. Жодна країна не може допомогти Україні й захистити Європу самостійно. Ми можемо цього досягти лише колективними зусиллями", - наголосив Кулеба.

Крім того, глава українського зовнішньополітичного відомства зазначив, що успіх розвитку європейської оборонної промисловості залежить від трьох складових.

1. Створення спільного оборонно-промислового простору в рамках ЄС, а також країн-партнерів і країн-кандидатів. Зокрема, спільний оборонно-промисловий простір допоможе подолати проблеми, що виникають через використання різних видів зброї та боєприпасів.

2. Довгострокове планування, контракти та закупівлі.

"Стратегія ЄС уже зробила важливий крок у цьому напрямі, і ми очікуємо її швидкої практичної імплементації на національному та міжурядовому рівнях", - додали в МЗС.

3. Посилення співпраці між оборонними галузями України та ЄС.

Кулеба окремо наголосив, що "вже зроблено багато сміливих кроків", щоб пробудити Європу й перетворити її на справжнього глобального гравця, водночас треба зробити ще більше кроків задля перемоги України над російською агресією і довготривалого миру в усій Європі.

Теги: #опк #кулеба

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

00:54 04.05.2024
Кулеба привітав естонського депутата Крісто Ене Вага, який приїхав до Києва з Таллінна на велосипеді

Кулеба привітав естонського депутата Крісто Ене Вага, який приїхав до Києва з Таллінна на велосипеді

16:51 02.05.2024
Кулеба і глава МЗС Вірменії обговорили розвиток безпекової ситуації в Україні та на Південному Кавказі

Кулеба і глава МЗС Вірменії обговорили розвиток безпекової ситуації в Україні та на Південному Кавказі

11:20 02.05.2024
Половина енергетичної системи України пошкоджена - Кулеба

Половина енергетичної системи України пошкоджена - Кулеба

20:01 30.04.2024
Комітет міністрів Ради Європи ухвалив важливе рішення на шляху створення Спецтрибуналу щодо злочину агресії РФ

Комітет міністрів Ради Європи ухвалив важливе рішення на шляху створення Спецтрибуналу щодо злочину агресії РФ

19:13 24.04.2024
Рішення про призупинення консульських послуг для українських чоловіків мобілізаційного віку за кордоном спрямоване на забезпечення справедливості - Кулеба

Рішення про призупинення консульських послуг для українських чоловіків мобілізаційного віку за кордоном спрямоване на забезпечення справедливості - Кулеба

19:05 24.04.2024
Кулеба закликав союзників активізувати виробництво зброї та "перейти від співчуття до запобігання загибелі людей"

Кулеба закликав союзників активізувати виробництво зброї та "перейти від співчуття до запобігання загибелі людей"

20:13 23.04.2024
Зеленський повідомив, що на підприємствах українського ОПК задіяно щонайменше 300 тис. співробітників

Зеленський повідомив, що на підприємствах українського ОПК задіяно щонайменше 300 тис. співробітників

12:50 23.04.2024
МЗС може призупинити отримання консульських послуг для чоловіків мобілізаційного віку в закордонних дипломатичних установах - Кулеба

МЗС може призупинити отримання консульських послуг для чоловіків мобілізаційного віку в закордонних дипломатичних установах - Кулеба

23:10 22.04.2024
Кулеба: переговори про передачу Україні Patriot ведуться, вже у нас є "на радарі" 4 конкретні батареї

Кулеба: переговори про передачу Україні Patriot ведуться, вже у нас є "на радарі" 4 конкретні батареї

10:49 22.04.2024
Нові виробничі потужності логічно розміщувати на заході країни, вважає секретар РНБО

Нові виробничі потужності логічно розміщувати на заході країни, вважає секретар РНБО

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У результаті місії ГУР у Криму знищено швидкісний катер ворога

СБУ затримала двох ворожих агентів, які готували масовані обстріли України напередодні Великодня

У Чернігові в приміщенні банку стався вибух, пошкоджено будівлю

Ворог за добу втратив 1040 осіб

За добу на Харківщині одна загибла, 20 постраждалих унаслідок ворожих обстрілів

ОСТАННЄ

Унаслідок нічних авіаударів по Золочеву Харківської області постраждали три людини - прокуратура

У Голосіївському районі Києва знайдено російську ракету Х-69, її бойову частину знешкоджено

ППО збила ракету над Дніпропетровщиною - голова області

Найближчі дні в Україні будуть теплими, вночі в середу місцями заморозки

Боррель зазначає, що українські компанії мають виробляти більше озброєння в Україні за підтримки європейських

Реєстрація для участі у вступних іспитах до магістратури стартує 7 травня і триватиме до 29 травня

В Україні без світла майже 500 населених пунктів - "Укренерго"

Понад 400 тис. споживачів одночасно залишалися без світла на Сумщині через нічний удар РФ - Міненерго

На заході та півночі України в понеділок очікуються грози

У результаті місії ГУР у Криму знищено швидкісний катер ворога

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА