Кулеба: Якщо ми хочемо зберегти мир у Європі, ми маємо перейти до європейської економіки й промисловості воєнного часу

Спільний оборонно-промисловий простір допоможе зберегти мир на європейському континенті, наголосив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час онлайн-участі у Форумі оборонних індустрій Україна-ЄС.

Глава МЗС України висловив вдячність бельгійському головуванню за організацію заходу, а також усім країнам-членам за допомогу, яку вони надають Україні від початку повномасштабного вторгнення Росії.

"Якщо ми хочемо зберегти мир у Європі, ми маємо перейти до європейської економіки й промисловості воєнного часу. Лише так ми можемо стримати агресію Росії, продемонструвавши, що Європа має засоби для самозахисту. Спільний оборонно-промисловий простір допоможе подолати наявні проблеми. Жодна країна не може допомогти Україні й захистити Європу самостійно. Ми можемо цього досягти лише колективними зусиллями", - наголосив Кулеба.

Крім того, глава українського зовнішньополітичного відомства зазначив, що успіх розвитку європейської оборонної промисловості залежить від трьох складових.

1. Створення спільного оборонно-промислового простору в рамках ЄС, а також країн-партнерів і країн-кандидатів. Зокрема, спільний оборонно-промисловий простір допоможе подолати проблеми, що виникають через використання різних видів зброї та боєприпасів.

2. Довгострокове планування, контракти та закупівлі.

"Стратегія ЄС уже зробила важливий крок у цьому напрямі, і ми очікуємо її швидкої практичної імплементації на національному та міжурядовому рівнях", - додали в МЗС.

3. Посилення співпраці між оборонними галузями України та ЄС.

Кулеба окремо наголосив, що "вже зроблено багато сміливих кроків", щоб пробудити Європу й перетворити її на справжнього глобального гравця, водночас треба зробити ще більше кроків задля перемоги України над російською агресією і довготривалого миру в усій Європі.