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12:34 06.05.2024

Боррель зазначає, що українські компанії мають виробляти більше озброєння в Україні за підтримки європейських

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Боррель зазначає, що українські компанії мають виробляти більше озброєння в Україні за підтримки європейських

Високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель переконаний, що за сприяння європейської оборонної промисловості український ВПК зможе швидше виробляти більше озброєння безпосередньо в Україні.

Перед початком Форуму оборонних промисловостей України та Європейського Союзу, що відбувається в понеділок у Брюсселі, Боррель повідомив, що на заході присутні понад 140 компаній із 25 різних країн для того, щоб "подивитися, які є можливості, щоб використовувати європейське фінансування для того, щоб виробляти більше та швидше". "Якщо це можливо, безпосередньо в Україні. Важливо, щоб українські компанії могли виробляти в Україні за підтримки компаній Європейського Союзу. Ми заощадимо витрати на транспортування і вироблятимемо безпосередньо там, де це виробництво необхідне", - сказав він.

Високий представник вважає, що результатом проведення цього форуму "має бути залучення та інтеграція української оборонної промисловості в систему європейської оборонної промисловості". "Ми мали виробляти більше, ми маємо виробляти швидше. У нас є фінансування Європейського фонду миру, в рамках якого є український фонд. Подивімося, що вони можуть зробити разом, як вони можуть інтегрувати свої потужності, і як ми можемо збільшити потужності української промисловості. Це мета", - констатував Боррель.

Теги: #україна #озброєння #боррель

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