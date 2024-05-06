У російському полоні перебувають 32 представники українських медіа - Мінкультури

В. о. міністра культури та інформаційної політики України Ростислав Карандєєв повідомив, що в російському полоні перебувають 32 представники українських засобів масової інформації.

"Ростислав Карандєєв поінформував, що, за даними МКІП, у полоні перебувають 32 представники медіа. Він наголосив, що тривають переговори щодо їх якнайшвидшого повернення", - ідеться в повідомленні пресслужби міністерства.

Раніше, у лютому 2024 року, Інститут масової інформації повідомив, що за два роки від початку повномасштабного вторгнення РФ вчинила 567 злочинів проти журналістів і ЗМІ в Україні.