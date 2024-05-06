Події

08:45 06.05.2024

За добу на Харківщині одна загибла, 20 постраждалих унаслідок ворожих обстрілів

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За добу на Харківщині одна загибла, 20 постраждалих унаслідок ворожих обстрілів
Фото: https://www.facebook.com/synegubov.oleg

Кількість постраждалих унаслідок авіаударів, завданих ЗС РФ по Шевченківському та Київському районах Харкова вдень 5 травня, зросла до 16 осіб, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Пошкоджено 14 багатоквартирних будинків, 3 автомобілі, медустанову, гуртожиток, офісну будівлю, 8 приватних будинків, гаражі, кафе, зруйновано 3 приватні будинки - постраждали 16 осіб", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

За його словами, в ніч на понеділок ЗС РФ скинули КАБ на Золочів. Було пошкоджено будівлю Дитячо-юнацької спортивної школи, селищну раду, дитячу юнацьку школу, будинок культури, управління соціального захисту, суд і близько 10 приватних будинків. Прямим влученням знищено котельню ДЮСШ і два приватних будинки. Осколкові поранення і контузії отримала 59-річна жінка.

Крім того, напередодні внаслідок авіаударів у Моначинівці пошкоджено щонайменше 15 житлових будинків, загинула 88-річна жінка, постраждали двоє чоловіків (34 і 66 років), а в Ківшарівці внаслідок обстрілу з РСЗВ поранено 79-річного чоловіка.

 

 

 

Теги: #харківська_область #обстріли

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