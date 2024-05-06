Ворожий дрон пошкодив високовольтну лінію електропередач у Червоногригорівській ОТГ

Російські війська продовжують атакувати Нікопольський район Дніпропетровської області, увечері в неділю дрон-камікадзе пошкодив високовольтну лінію електропередач, повідомив голова ОВА Сергій Лисак.

"Ворог не перестає тероризувати Нікопольщину. Увечері влучив дроном-камікадзе по Марганецькій громаді. Ще два близько опівночі спрямував на Червоногригорівську. Там пошкодив високовольтну лінію електропередач", - сказано в його телеграм-каналі.

Лисак зазначив, що загиблих і постраждалих немає. Загалом в області спокійна обстановка.