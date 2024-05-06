6 травня: Яке сьогодні свято, все про цей день

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ДЕНЬ 803 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 803 RUSSIAN AGRESSION

6 травня відзначають Міжнародний день коучингу, Міжнародний день проти дієти, День розмальовки, День без домашніх завдань.

В Україні - День піхоти ЗС, в Ізраїлі - Йом а-Шоа - День пам'яті жертв Голокосту, у Болгарії, Грузії, Чорногорії - День святого Георгія Побідоносця, у Габоні, Лівані, Сирії - День мучеників, у Данії - День кави, у Туреччині - свято Зустрічі Весни, у США - День медсестер, День напоїв, День організатора зустрічей і зібрань, у Великій Британії - Травневе свято.

Православна церква - Світлий понеділок; праведного Йова Багатостраждального; мучеників Варвари, Вакха, Калимаха, Діонісія, Парфенія.

День піхоти ЗСУ

Щорічно 6 травня відзначають День піхоти Збройних сил України. Започатковано свято було президентським наказом 19 квітня 2019 року.

Дата для Дня піхоти ЗСУ обрана не випадково. Саме цього дня 1648 року поблизу Жовтих Вод відбулася битва, в якій перемогу над поляками здобуло Військо Запорозьке. На чолі стояв Богдан Хмельницький. Ця битва увійшла в історію, адже для козаків вона стала першою переможною в Національно-визвольній війні.

Йом а-Шоа - День пам'яті жертв Голокосту

День Катастрофи і героїзму європейського єврейства, Йом а-Шоа, встановлений у пам'ять про шість мільйонів євреїв, знищених нацистами в період Другої світової війни.

Цього дня по всьому Ізраїлю лунає траурна сирена. На дві хвилини припиняється всяка діяльність, зупиняється транспорт. Люди завмирають у шанобливому і скорботному мовчанні. У багатьох будинках запалюють поминальні свічки. У меморіальному музеї "Яд ва-Шем" в Єрусалимі проходить офіційна церемонія поминання жертв Катастрофи. Мільйони євреїв, які живуть в Ізраїлі та за його межами, читають цього дня заупокійну молитву "Кадиш".

Міжнародний день коучингу

Ініціатива заснування цієї події походить від сертифікованого майстер-коуча зі США Джеррі Удельсона. Головна мета дня - донести особливе значення цієї професії як засобу професійного та особистісного розвитку.

Міжнародний день проти дієти

Британська феміністка Мері Еванс Янг, яка очолює групу "Руйнівники дієт", заснувала цей день 1992 року, після того, як позбулася анорексії. Жінка почала активно допомагати всім тим, хто також переносить цю хворобу, вчила людей любити себе і своє тіло незалежно від зовнішнього вигляду і кілограмів.

Ще цього дня:

1920 - Завершився Перший зимовий похід Армії УНР, за час якого армія пройшла 2500 км, воюючи проти білих і червоних, незважаючи на хвороби та холод, вистояла і вдало виконала завдання;

1937 - У штаті Нью-Джерсі (США) під час приземлення вибухнув найбільший у світі німецький трансатлантичний цепелін-велетень дирижабль LZ 129 "Гінденбург", через що загинуло 35 осіб. Ця подія покінчила з епохою дирижаблів. Цеппелін мав розмір понад 240 метрів завдовжки і важив 242 тонни;

1944 - Британці випустили з в'язниці Махатму Ганді;

1953 - Американський хірург Джон Гібон першим успішно застосував "штучне серце-легені";

1958 - В Уельсі відбулася остання смертна кара;

1968 - У зв'язку з вуличними боями в Парижі французька влада закрила університет Сорбонна.

1987 - На літаку Ан-124 встановлено світовий рекорд дальності перельоту замкнутим маршрутом (20150,92 км);

1990 - Відкрито державний кордон між Молдовою та Румунією;

1991 - Український стрибун із жердиною Сергій Бубка в Японії встановив світовий рекорд, стрибнувши на 6 м і 7 см;

1992 - Ухвалено конституцію республіки Крим;

1994 - Урочисто відкрито тунель під Ла-Маншем між Францією і Великою Британією - Євротунель;

2023 - Коронація Чарльза III і королеви-консорта Камілли.

Церковне свято

Йов, пам'ять якого відзначають цього дня, - християнський святий, якого вважають найбільшим праведником, взірцем віри й терпіння. У нього було семеро синів і три дочки; сім'я була багата, дружна і щаслива. Сатана, який позаздрив такому благополуччю, став переконувати Бога в тому, що Йов праведний лише завдяки своєму земному щастю. Бог дозволив Сатані випробувати Йова. Диявол відібрав у праведника все, включно з дітьми, але Йов залишився вірним Богові.

Світлий понеділок

Великдень традиційно святкується в неділю, але на цьому весняні православні свята не завершуються. Світлий понеділок являє собою день перемоги Ісуса над пеклом.

Вважається, що після Великодня вода стає цілющою і приносить щастя і ті, кого обіллють водою в цей день, очистяться від негативу, стануть здоровішими і веселішими. Кажуть, що в цей день неможливо захворіти від холодної води. Свято символізує духовне весняне очищення.

Здавна юнаки з відрами води ходили по хатах, де жили дівчата на виданні, та обливали їх. А дівчата дарували хлопцям писанки на знак вдячності. Адже вважалося, що облита дівчина швидше вийде заміж за коханого хлопця. Тож дівчата хотіли, щоби їх облили, адже це свідчило про серйозні наміри парубка, котрий зазвичай обливав тільки ту, яка йому подобалась. Відповідно, на знак взаємності він отримував писанку або вишиту хустину.

Іменини: Василь, Денис, Іван, Іларіон, Сава, Ян.