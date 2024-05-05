Росіяни за добу 19 разів обстріляли Донецьку область - ОВА

Фото: Донецька ОВА

За добу росіяни 19 разів обстріляли населені пункти Донецької області, є загиблі та поранені, повідомляє пресслужба Донецької обласної військової адміністрації в телеграм-каналі.

Так, у Новогродівській громаді Покровського району в Галицинівці зруйновано 1 будинок, пошкоджено ще 8. У Михайлівці пошкоджено підприємство. У Новоолександрівці Гродівської громади зруйновано адмінбудівлю, ще одну пошкоджено. У Кураховому пошкоджено 2 будинки. В Українську Селидівської громади пошкоджено будівлю та адмінбудівлю. У Покровську від ракетних ударів загинули 2 людини, пошкоджено будинок.

У Лиманській громаді обстріляні Терни та Ямполівку. У Тарасівці Іллінівської громади пошкоджено 4 будинки.

У Торецьку пошкоджено будинок. У Часовоярській громаді поранено 2 людини, пошкоджено 4 приватні будинки, 3 багатоповерхівки та інфраструктурний об'єкт.

З лінії фронту евакуйовано 120 осіб, зокрема 8 дітей.