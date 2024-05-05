Ворожі БПЛА вночі було збито в Харківській, Херсонській та Дніпропетровській областях

Ударні БПЛА, запущені військами РФ уночі з різних напрямків, були збиті в Харківській, Херсонській і Дніпропетровській областях, повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук у неділю вранці.

"У ніч на 5 травня 2024 року російські окупанти атакували з північного та південного напрямків 24 ударними БПЛА типу "Shahed-131/136". Райони пусків - Курська обл. - РФ і мис Чауда - Крим", - інформував він у своєму телеграм-каналі.

У результаті бойової роботи знищено 23 ударні БПЛА в Харківській, Херсонській та Дніпропетровській областях.

Повітряний напад противника відбивали зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил і мобільні вогневі групи Сил оборони України.