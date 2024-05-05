Події

02:09 05.05.2024

Садік Хан залишився мером Лондона на третій термін

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Садік Хан залишився мером Лондона на третій термін

Чинний мер Лондона Садік Хан домігся переобрання, і залишиться на цій посаді на третій термін, повідомляє Sky News.

На виборах, що відбулися на початку травня, Хан, який представляє лейбористів, набрав 43,7% голосів, тоді як його суперник від консерваторів Сьюзан Холл - тільки 32,6%.

Це перший в історії випадок, коли мер Лондона залишиться на своїй посаді три терміни.

На початку травня у Великій Британії відбулися вибори до регіональних органів влади. Згідно з даними, що надходять, на них лейбористи здобули переконливу перемогу. Консерватори, які перебувають при владі, навпаки, показали найгірший результат на таких виборах за останні 40 років.

Європейські ЗМІ зазначають, що регіональні вибори дали уявлення про розстановку сил у британській політиці напередодні загальних виборів, які, як очікується, відбудуться наприкінці 2024 року.

 

Теги: #мер #лондон #україна

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