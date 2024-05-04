Українська авіація завдала ударів по трьох пунктах управління і двох зенітно-ракетних комплексах ворога

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 7 районах зосередження особового складу, 3 пунктах управління, 2 зенітно-ракетних комплексах і 1 складу боєприпасів ворога, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у зведенні.

Також сили і засоби ППО знищили 1 керовану авіаційну ракету Х-59/69.

Підрозділи ракетних військ завдали ураження по 1 пункту управління, 1 району зосередження особового складу, 1 радіолокаційній станції та ще 1 важливому об'єкту противника.