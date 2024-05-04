На Донеччині на Великдень нічні богослужіння в церквах відбудуться без участі людей - обладміністрація

З метою безпеки в Донецькій області богослужіння в церквах у ніч із 4 на 5 травня пройдуть без участі людей, повідомила пресслужба Донецької обласної державної адміністрації.

"Такі умови продиктовані безпековою ситуацією в регіоні", - ідеться в повідомленні Донецької ОДА у фейсбуці.

У повідомленні наголошується на важливості дотримання комендантської години, "адже ворог уже вдавався до терактів, провокацій та обстрілів під час релігійних свят, і загроза для жителів області зберігається".

Повідомляється, що у 160 релігійних організаціях у 25 територіальних громадах проводитимуться великодні посвячення кошиків та богослужіння. Великодні служіння відбудуться в 19 храмах області, але за зачиненими дверима в присутності лише священнослужителів.

Безпеку під час свята забезпечуватимуть правоохоронці, які чергуватимуть біля храмів та обстежуватимуть території біля них стосовно вибухонебезпечних предметів. Освячення великодніх кошиків розпочнеться о 5 годині 5 травня. До завершення всіх служб правоохоронці залишатимуться, а після них приступлять до своїх повсякденних обов'язків.

У попередні два роки на Донеччині на Великдень так само проводилися нічні богослужіння за зачиненими дверима храмів.