ЗС України за добу ліквідували 1260 окупантів

Українські військові за добу ліквідували близько 1260 осіб особового складу ворога, 12 танків, 27 бойових броньованих машин, 46 артилерійські системи, 2 засоби ППО, 2 РСЗВ, 31 БПЛА, 1 крилату ракету, 79 одиниць авто - і спецтехніки, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.05. 24 орієнтовно склали: особового складу - близько 473400 (+1260) осіб, танків - 7366 (+12) од, бойових броньованих машин - 14156 (+27) од, артилерійських систем - 12148 (+46) од, РСЗВ - 1055 (+2) од, засоби ППО - 788 (+2) од, літаків - 348 (+0) од, гелікоптерів - 325 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 9611 (+31), крилаті ракети - 2127 (+1), кораблі/катери - 26 (+0) од, підводні човни - 1 (+0) од, автомобільна техніка та автоцистерни - 16337 (+71) од, спеціальна техніка - 2001 (+8)", - йдеться в повідомленні, опублікованому на фейсбук-сторінці у суботу вранці.

Дані уточнюються.