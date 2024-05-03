Посол США: військова та економічна допомога, підтримка реформ і підзвітність - основні цілі виділених для України $61 млрд

Військова та економічна допомога, підтримка реформ на шляху інтеграції до Європейського союзу і НАТО, а також підзвітність наданої Вашингтоном допомоги - основні цілі пакета допомоги для України в розмірі $61 млрд, заявила посол США в Україні Бріджит Брінк.

Як розповіла посол США на спільній із заступником адміністратора Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) Ізобель Коулман зустрічі з журналістами в Києві, є три головні цілі, для яких просто зараз буде використовуватися ухвалений нещодавно в Конгресі і підписаний президентом США закон про допомогу Україні.

"Перша мета – допомогти вам виграти війну", - сказала Брінк.

Вона нагадала, що одразу ж після того, як президент США Джо Байден підписав пакет додаткових заходів для України, він також підписав пакет військової допомоги на $1 млрд з усіма видами зброї, включно із засобами ППО, боєприпасами та бронетехнікою, які зараз прямують в Україну на передову. Крім того, як нагадала посол, лише кілька днів тому Байден також схвалив пакет допомоги в розмірі 6 мільярдів доларів, який буде використано для укладення контрактів із компаніями з виробництва зброї.

"Таким чином, це підкреслює нашу рішучість, висловлену в заяві президента Байдена, що наша мета – підтримати вас у захисті та стримуванні майбутньої агресії, і це перший внесок із 61 мільярда доларів, що надходитимуть і надалі", - вказала Брінк.

Посол зазначила, що крім військового аспекту, США розуміють важливість підтримки української економіки, тому частина з пакета допомоги буде спрямована на підтримку зусиль із захисту енергетичної інфраструктури України, а також на підтримку експорту.

Друга мета, за словами Брінк, - допомогти Україні "перемогти в майбутньому, що, по суті, означає підтримку зусиль України щодо інтеграції до Європейського союзу, а також до НАТО і перетворення країни на сильнішу і процвітаючу демократію".

"Ми продовжуватимемо підтримувати реформи та зусилля з проведення реформ у різних частинах вашого уряду, щоб підтримати ваші зусилля з просування в цьому напрямку", - запевнила посол.

Вона наголосила, що було досягнуто великого прогресу з оголошенням про можливість перемовин щодо вступу до ЄС, і висловила сподівання, що "незабаром у цьому напрямку знову почнеться рух".

Також Брінк запевнила в підтримці США прагнень України вступити до НАТО, і тому частина коштів із пакета допомоги буде спрямована на підтримку реформ у цій сфері.

Третім пунктом посол назвала підзвітність, наголосивши, що це важливо в контексті подальшої підтримки українців.

"І частина цієї роботи, яку належить виконати мені й усім нам у посольстві, а також людям у Вашингтоні та в різних частинах нашої системи, полягає в забезпеченні нагляду, який ми маємо здійснювати щодо 61 мільярда доларів.

Так що це важлива частина моєї роботи. Це те, що Конгрес фактично піднімає переді мною щоразу, коли я знаходжуся там, і те, до чого ми дуже прихильні, що допомагає нам не тільки підтримувати вас, а й зберігати підтримку", - зазначила вона.