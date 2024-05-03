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15:38 03.05.2024

Кабмін пропонує створити підгрупу з питання конфіскації російських суверенних активів за кордоном - Шмигаль

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Кабмін пропонує створити підгрупу з питання конфіскації російських суверенних активів за кордоном - Шмигаль

Кабінет Міністрів України пропонує створити підгрупу з питання конфіскації російських суверенних активів за кордоном, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Президент Володимир Зеленський поставив чітке завдання зробити так, щоб заморожені на Заході російські активи були спрямовані на користь України. Сьогодні робимо важливий крок. Затверджуємо проєкт указу президента України, який оновлює склад робочої групи, що займається розробкою механізмів відшкодування. І створюємо окрему підгрупу, яка безпосередньо працюватиме над питанням конфіскації російських суверенних активів за кордоном", - сказав Шмигаль на засіданні уряду в п'ятницю.

За його словами, до складу підгрупи ввійдуть представники міністерств, Офісу президента, парламенту, Національного банку, українські та закордонні експерти.

"Ми вже зараз дискутуємо з нашими партнерами про конкретні механізми того, як саме Росія має заплатити... Важливо, що деякі наші партнери вже зробили рішучі кроки. Одним із лідерів цього процесу була Канада. Також нещодавно Конгрес США надав президенту широкі повноваження щодо конфіскації російських суверенних активів", - заявив він.

Шмигаль також зазначив, що в червні на саміті лідерів країн G7 має бути остаточно узгоджено механізм використання російських активів на користь України.

Теги: #кабмін #шмигаль #активи_рф

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